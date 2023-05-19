Песков прокомментировал нежелание ЕС покупать алмазы из России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Евросоюза ограничить торговлю алмазами из России.

По его словам, мировой рынок богат альтернативными направлениями, и если российский алмаз откажутся покупать в одном месте – купят в другом. В то же время представитель Кремля призвал дождаться конкретных решений ЕС.

"Как показывает практика по другим товарам, продуктам – если их перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах. Лакун здесь не образуется, мировой рынок подвижен, богат альтернативными направлениями", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов и бриллиантов из России.

В феврале страны G7 пообещали работать над дальнейшими мерами в отношении российских драгоценных камней, а именно алмазов и бриллиантов. Как отметил источник, под запрет не подпадут алмазы, которые подверглись существенным изменениям в третьих странах, например, огранке или полировке.

19 мая Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия российского происхождения.