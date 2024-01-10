Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Белгороде отменили сигнал об авиационной опасности, который был ранее распространен от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Об этом сообщила пресс-служба мэрии региона.

Предупреждения об опасности получили жители Белгорода с 13:10 10 января. При этом в мэрии сообщали, что на территории региона номер скорой медицинской помощи 103, 03 работает в штатном режиме.

До этого СМИ писали, что если Киев продолжит наносить удары по Белгороду, то Запад может лишить его помощи и разорвать все финансовые связи. Обозреватель LCI Магали Барте заявила, что западные страны не поддерживают подобную стратегию Украины, которая приводит к гибели мирных жителей.



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