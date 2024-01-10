10 января, 13:39Регионы
В Белгороде объявлена авиационная опасность
Фото: ТАСС/Павел Колядин
Предупреждение об авиационной опасности разослали жителям Белгорода 10 января. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.
Уведомление было направлено жителям региона от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
"На территории Белгородской области номер скорой медицинской помощи 103, 03 работает в штатном режиме", – добавили в мэрии.
Подобное уведомление об опасности мэрия Белгорода направляла жителям города в первой половине дня 3 января и действовало оно примерно полчаса.
Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена в 21:30.
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