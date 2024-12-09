Городской новогодний салют отменен в Петропавловске-Камчатском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что традиционный новогодний салют в Петропавловске-Камчатском не состоится. Об этом пишет RT со ссылкой на телеграм-канал главы региона.

По словам Солодова, он считает святым долгом поддержку тех, кто сейчас находится на передовой и выполняет задачи СВО.

Ранее Сергей Собянин сказал, что запускать новогодние фейерверки в этом году в Москве не планируется.

Такое же решение было принято и в прошлом году, накануне Нового года и Рождества. Кроме того, в 2022-м об отмене запуска салюта высказались около 300 тысяч участников голосования в проекте "Активный гражданин". Также горожане были против широких гуляний.