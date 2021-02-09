СК проверит сообщения о невыплате зарплат ученым в Новосибирской области

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Следственный комитет начал проверку после сообщения о невыплате зарплат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в полном объеме в Новосибирской области, сообщается на сайте ведомства.

8 февраля в ходе заседания совета по науке и образованию сотрудница ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину, что она получает зарплату в размере 25 тысяч рублей, однако, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тысяч рублей.

Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

"Следователи устанавливают круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Также СК оценит действия должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым", – сообщили в пресс-службе СК.

Кроме того, проверку начала прокуратура Новосибирской области. Ведомство также планирует проверить все научные учреждения Сибирского отделения РАН.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину повысить ответственность работодателей за невыплату или задержку заработной платы и оплаты отпуска. Такую инициативу Москалькова представила в докладе правительству РФ о защите трудовых прав граждан.

По словам омбудсмена, предлагается установить денежную компенсацию работникам в размере неустойки – 0,5% за каждый день задержки, начиная со следующего месяца после установленного срока выплаты по день фактического расчета.