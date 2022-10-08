Губернатор Сахалина прокомментировал слова Зеленского о признании южных Курил японскими

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов Японии нелепы, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что точка в данном вопросе была поставлена на голосовании за поправки к Конституции РФ в 2020 году.

Отношения России и Японии долгие годы остаются напряженными из-за отсутствия мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием является вопрос о Южных Курилах, на которые претендует Токио. Речь идет об островах Кунашир, Итуруп и островах Малой Курильской гряды.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Японией по заключению мирного договора в сложившихся обстоятельствах невозможны.

До этого премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что российско-японские отношения находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине.



МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ

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