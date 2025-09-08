Советский истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна озера на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Кроноцкий заповедник"

Советский истребитель Пи-63 "Кингкобра" времен Второй мировой войны подняли со дна озера на Камчатке. Об этом сообщает Life.ru, со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого государственного заповедника.

Уточняется, что кабина самолета частично сохранилась, винт был закручен, а вот хвост отломился. Водолазы закрепили фрагмент Пи-63 под понтоном, благодаря этому заднюю часть вытащили на мелководье, а затем с помощью вертолета ее вывезли на берег. Операция прошла в труднодоступном месте – высокогорном озере Витаминном.

"Наши сотрудники помогли поисковикам с определением мест нахождения обломков самолетов. Благодаря слаженному взаимодействию с участниками экспедиций Русского географического общества, которые с 2021 года проводятся при поддержке Минобороны России, удалась и поисковая операция", – рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкого государственного заповедника" Всеволод Яковлев.

Вместе с этим он поблагодарил все структуры, которые были задействованы в операции, а также отметил, что работы прошли без ущерба для природы.

Истребитель участвовал в Курильской десантной операции на Дальнем Востоке, он разбился во время тренировочного полета на юге Камчатки, пилотом был советский летчик Зинедин Мустафаев, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что саперы в Балтийске обезвредили 100-килограммовую мину времен Великой Отечественной войны, выброшенную на берег. Мина была классифицирована первой категорией опасности.