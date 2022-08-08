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11:41

МЧС заявило об экстремальной жаре на Кубани

регионыпогода

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

На Кубани установилась экстремальная жара. Об этом заявило ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что сильная жара характеризуется превышением среднеплюсовой температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Ее опасность заключается в тепловом перегревании человека.

"В Краснодарском крае установилась жаркая погода. В связи с этим Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать элементарные правила поведения при сильной жаре", – говорится в материале.

Ведомство рекомендовало:

  • избегать физических нагрузок и чаще находиться в тени;
  • воздержитесь от алкоголя, употреблять больше воды;
  • сохранять бдительность, ведь во время жары возрастает вероятность пожаров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах России в ближайшие дни прогнозируется аномальная жара. Так, по данным синоптика, в Астраханской и Волгоградской областях в течение недели температура будет подниматься до 36–40 градусов тепла, в Калмыкии – до 36–39 градусов, а в степных районах Крыма – до 34–37 градусов.

Вильфанд объяснил, что такая аномальная погода связана с тем, что данный период для вышеперечисленных территорий является самым теплым по климату. Также высоким температурам способствуют жаркие ветры с юго-востока.

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