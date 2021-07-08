В Волгоградской области введут новые антиковидные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Волгоградской области с 12 июля вступят в силу новые антикоронавирусные ограничения, сообщает пресс-служба администрации региона. В ночное время будет запрещена работа кафе и ресторанов.
"С 12 июля для посещений станут недоступны детские развлекательные центры, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. Всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в сопровождении взрослых", – уточняется в постановлении.
Продолжить работу смогут учреждения и заведения, в которых от коронавируса привито не менее 60% персонала. Подойдут и антитела после перенесенного заболевания.
Что касается посетителей, то им потребуется предъявить паспорт и сертификат о прививке с QR-кодом, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител.
Пансионаты и дома отдыха в регионе получили рекомендацию принимать людей с прививками или антителами.
За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали 241 новый случай коронавируса. Всего по России подтвердили 24 818 новых эпизодов заболевания.
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