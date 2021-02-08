Казань признали гастрономической столицей России

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала Казани свидетельство о регистрации статуса "Гастрономической столицы России". Об этом сообщила директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

"Наш город теперь официально признан "Гастрономической столицей России". Комитет по развитию туризма Казани предложил регистрацию товарного знака еще в начале прошлого года, уже 20 января текущего года товарный знак был получен. Отныне город Казань, помимо "третьей столицы России", носит гордое звание "Гастрономическая столица России", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Санниковой, это внесет вклад в развитие бренда города, а также отразится на увеличении туристического потока.

В настоящее время в Казани работает свыше 2 тысяч заведений общественного питания, включая те, в которых можно отведать блюда национальной кухни.

Как отмечается, туристы смогут принимать участие в мастер-классах, семинарах и научиться готовить национальные блюда.

Ранее сервис OneTwoTrip назвал самые популярные маршруты россиян в новогодние праздники. Авиасообщением во время каникул граждане также чаще всего отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Помимо этого, популярными направлениями для полетов стали Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Москва стала и самым распространенным железнодорожным направлением. Также в числе популярных Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень. На новогодние каникулы средняя стоимость билетов на поезд составила 2,4 тысячи рублей.

