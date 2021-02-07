Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха весной

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Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями весной у жителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по поиску и бронированию билетов OneTwoTrip.

Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая. В результате выяснилось, что, помимо вышеупомянутых городов, россияне активно рассматривают билеты в Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее сервис OneTwoTrip назвал самые популярные маршруты россиян в новогодние праздники. Авиасообщением во время каникул граждане также чаще всего отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Помимо этого, популярными направлениями для полетов стали Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Москва стала и самым распространенным железнодорожным направлением. Также в числе популярных Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень. На новогодние каникулы средняя стоимость билетов на поезд составила 2,4 тысячи рублей.

