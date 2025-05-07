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07 мая, 10:16

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Власти Саранска отменили занятия в школах и детских садах после атаки беспилотников

Фото: телеграм-канал "Саранск. Происшествия"

Власти Саранска 7 мая отменили на день занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Просим сохранять спокойствие!" – говорится в сообщении.

Утром 7 мая глава Мордовии Артем Здунов заявил, что в Саранске объявлена беспилотная опасность. В городе работала система оповещения, экстренные службы и правоохранители. Власти республики добавили, что в регионе возможны ограничения скорости мобильного интернета из-за угрозы дронов. При этом голосовая связь будет работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что над Пензенской областью были сбиты 10 БПЛА. В результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет разрушений. А на местах падений обломков работали спецслужбы.

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