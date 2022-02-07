В Новосибирском зоопарке объяснили отмену голосования за талисман "Новогодней столицы"

Фото: instagram.com/nskzoo_official

Выборы талисмана "Новогодней столицы России" в Новосибирске были завершены досрочно, поскольку голосование превратилось в сомнительное политическое действо, окутанное слухами и интригами, заявил пресс-секретарь Новосибирского зоопарка Никита Жирняков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он пояснил, что отстававший по количеству голосов орангутан Бату стал лидировать из-за возросшего внимания блогеров. Однако за несколько дней до окончания голосования в опросе появились новые лидеры, что спровоцировало слухи о накрутке голосов. Мэрия Новосибирска приняла решение о приостановке голосования за день до оглашения результатов.

"Это стало уже не голосованием, а непонятным хайпом. Голосование и все, что с ним связано, превратилось в политические интриги. А мы всю жизнь были вне политики", – сказал Жирняков.

По его словам, руководство зоопарка приняло решение не участвовать в данном проекте, когда обсуждение голосования в социальных сетях начало принимать ярко выраженный политический характер.

"Очень неприятно все это наблюдать", – пояснил пресс-секретарь.

Жирняков рассказал, что предварительные результаты голосования плохо повлияли на поведение орангутана Бату, который, осознав себя победителем, перестал делиться угощениями и игрушками со своей спутницей Мишель.

"Во время голосования он как будто немного зазнался. Если раньше он всем делился с Мишель, когда приносили подарки и тому подобное, то сейчас концентрировал все внимание на себя и забирал все самое лучшее себе", – пояснил он.

В январе Новосибирск получил титул "Новогодней столицы России", который ежегодно присваивается одному из городов в рамках проекта Минкультуры по развитию туризма. Победитель конкурса должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие.

Администрация Новосибирска предложила жителям выбрать талисман "Новогодней столицы" среди пятерых питомцев городского зоопарка. На почетное звание претендовали орангутан Бату, манул Айша, амурский тигр Макс, белый медвежонок Шилка и снежный барс Саян.