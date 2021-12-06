Вице-мэр Североуральска обиделась на дразнилку в адрес города

Фото: instagram.com/adm_severouralsk

Новый замглавы Североуральска Светлана Миронова поручила модераторам городских сайтов и групп в соцсетях удалять комментарии под постами, где город называют "Сральском". Об этом сообщается на сайте "Про Североуральск".

Своими комментариями пользователи соцсетей намекали на неубранные улицы. Заммэра призвала жителей города не говорить негативно о месте, в котором они проживают.

"Такие комментарии типа "Сральск" и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме! Есть же модераторы, вот пусть удаляют такие комментарии", – заявила Миронова.

Она также обратила внимание журналистов на проблему с нехваткой механизаторов и проблему с мешающими уборке снега во дворах машинами.

Ранее деревня Бехово Тульской области стала одним из победителей конкурса Всемирной туристской организации (UNWTO). В конкурсе участвовали 170 деревень из 75 стран. Россия также подавала заявки на поселок Висим в Свердловской области и село Вятское в Ярославской области.

Главными критериями, на которые обращало внимание жюри, были аутентичность и адаптированность под туристические запросы.

