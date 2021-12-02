Деревня Бехово Тульской области стала одной из лучших в мире

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Деревня Бехово Тульской области стала одним из победителей конкурса Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сообщает РИА Новости.

В конкурсе участвовали 170 деревень из 75 стран. Россия также подавала заявки на поселок Висим в Свердловской области и село Вятское в Ярославской области.

Главными критериями, на которые обращало внимание жюри, были аутентичность и адаптированность под туристические запросы.

Бехово, являющееся частью национального заповедника художника Василия Поленова, будет курироваться, продвигаться и поддерживаться Ростуризмом. Об этом рассказала глава организации Зарина Догузова.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к COVID-19. Российская столица обогнала Лондон и Барселону, а среди мировых мегаполисов уступила только Нью-Йорку и Сан-Франциско.

