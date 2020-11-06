Родившую ученицу попытались выгнать из школы в Якутии

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В Якутии ученицу 9-го класса пытались выгнать из школы после того, как она родила ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
В ведомстве рассказали о том, что после того, как у школьницы родился ребенок, к ней пришла ее классная руководительница. Педагог хотела, чтобы девушка перевелась в вечернюю школу, так как ученица портит образовательному учреждению "статистику и репутацию".
После случившегося отец школьницы поссорился с ней, девушка ушла из дома, а мужчина начал распитие спиртного. В результате он совершил преступление и его осудили за хулиганские действия. Во время проверки мужчина рассказал специалистам о причине инцидента. Суд посчитал произошедшее в школе нарушением прав несовершеннолетней на образование.
Была назначена проверка, однако она не была организована в срок. После этого главу райотдела управления образования обвинили в нарушении прав ребенка и неисполнении частного постановления суда.
Также в сообщении добавляют, что сейчас школьница продолжает учиться в своей общеобразовательной средней школе.
Ранее следователями в Новосибирске организована доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, где медицинская сестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает его на кровать. В областном Минздраве заявили, что медицинскую сестру после публикации видеозаписи от работы отстранили, формируется приказ об увольнении сотрудницы.
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