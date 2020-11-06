В Госдуме предложили ввести в школах уроки по защите от педофилов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с Москвой 24 озвучил идею ввести в школах беседы с детьми в рамках защиты от педофилов.

По мнению депутата, несмотря на то что разговаривать с детьми о неприкосновенности личного пространства должны в первую очередь родители, школы могут подключиться к процессу.

"Мы можем десять раз оповещать ребенка об этом, но как ребенок себя поведет, неизвестно. Если он все равно пойдет за чужим? Никто от этого не застрахован. Можно попробовать в школах дополнительно ввести уроки, может, в рамках ОБЖ, где будут рассказывать о том, как правильно себя вести в подобных ситуациях", – рассказал Вострецов.





Сергей Вострецов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Но, с другой стороны, не должно случиться так, чтобы у ребенка после таких бесед появилась психологическая травма.

Здесь нужно тщательно изучать вопрос с психологами. Они должны дать заключение", – заявил депутат.

В свою очередь, детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала идею уроков по защите от педофилов вполне здравой.

"Идеально, если такую информацию будет преподносить мама. Но у нас давно ведутся разъяснительные беседы с родителями, и все равно такие ситуации с детьми случаются. К тому же в каждой семье по-разному подходят к вопросу воспитания", – поделилась мнением специалист.

Она заявила, что если взять такие беседы под контроль школ и даже детских садов, то необходимо, чтобы отвечали за них именно квалифицированные психологи.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт И важно, чтобы не каждый психолог сам думал, как именно эту информацию преподносить. Это должно решаться централизованно: необходимо на высоких уровнях разработать методику, как доносить до детей информацию.

По словам Наумовой, важно, чтобы такие беседы с детьми велись не в травмирующей манере. "Нужно объяснять, что взрослые, не только чужие люди, но иногда и родственники, учителя и так далее, могут вести себя по-детски и делать всякие глупости, но допускать их нельзя", – продолжает психолог.

По ее мнению, в первую очередь до детей нужно донести два табу: никогда нельзя уходить с незнакомым человеком, а также никто не имеет права трогать тело ребенка – даже если пытается поправить косичку или застегнуть пуговицу на рубашке.

И если вводить такие беседы в школах, то делать это нужно с первого класса, уверяет психолог. "Даже дети 6-7 лет находятся под угрозой. Основной возраст обращения по таким проблемам – от 6 до 10 лет. Эти дети в группе наибольшего риска", – пояснила специалист.

И все же родители, пусть даже при наличии помощи со стороны школы и специалистов, должны играть главную роль в вопросах защиты своего ребенка. "Нельзя перекладывать всю ответственность на школу. Важно, чтобы у родителей с детьми были доверительные отношения, чтобы в случае возникновения нездоровой ситуации они могли вовремя вмешаться. Ведь педофилы зачастую сначала присматриваются к жертве, прежде чем совершить непоправимое", – заключила Наумова.

Ранее полицейские задержали 34-летнего жителя Истры, подозреваемого в изнасиловании двух девочек.

По информации следствия, злоумышленник познакомился с детьми семи и девяти лет на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении.

"Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности. Полицейские задержали его на месте преступления. Сейчас с ним работают следователи", – сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.