В Госдуме предложили ввести в школах уроки по защите от педофилов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с Москвой 24 озвучил идею ввести в школах беседы с детьми в рамках защиты от педофилов.
По мнению депутата, несмотря на то что разговаривать с детьми о неприкосновенности личного пространства должны в первую очередь родители, школы могут подключиться к процессу.
"Мы можем десять раз оповещать ребенка об этом, но как ребенок себя поведет, неизвестно. Если он все равно пойдет за чужим? Никто от этого не застрахован. Можно попробовать в школах дополнительно ввести уроки, может, в рамках ОБЖ, где будут рассказывать о том, как правильно себя вести в подобных ситуациях", – рассказал Вострецов.
Здесь нужно тщательно изучать вопрос с психологами. Они должны дать заключение", – заявил депутат.
В свою очередь, детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала идею уроков по защите от педофилов вполне здравой.
"Идеально, если такую информацию будет преподносить мама. Но у нас давно ведутся разъяснительные беседы с родителями, и все равно такие ситуации с детьми случаются. К тому же в каждой семье по-разному подходят к вопросу воспитания", – поделилась мнением специалист.
Она заявила, что если взять такие беседы под контроль школ и даже детских садов, то необходимо, чтобы отвечали за них именно квалифицированные психологи.
По словам Наумовой, важно, чтобы такие беседы с детьми велись не в травмирующей манере. "Нужно объяснять, что взрослые, не только чужие люди, но иногда и родственники, учителя и так далее, могут вести себя по-детски и делать всякие глупости, но допускать их нельзя", – продолжает психолог.
По ее мнению, в первую очередь до детей нужно донести два табу: никогда нельзя уходить с незнакомым человеком, а также никто не имеет права трогать тело ребенка – даже если пытается поправить косичку или застегнуть пуговицу на рубашке.
И если вводить такие беседы в школах, то делать это нужно с первого класса, уверяет психолог. "Даже дети 6-7 лет находятся под угрозой. Основной возраст обращения по таким проблемам – от 6 до 10 лет. Эти дети в группе наибольшего риска", – пояснила специалист.
И все же родители, пусть даже при наличии помощи со стороны школы и специалистов, должны играть главную роль в вопросах защиты своего ребенка. "Нельзя перекладывать всю ответственность на школу. Важно, чтобы у родителей с детьми были доверительные отношения, чтобы в случае возникновения нездоровой ситуации они могли вовремя вмешаться. Ведь педофилы зачастую сначала присматриваются к жертве, прежде чем совершить непоправимое", – заключила Наумова.
Ранее полицейские задержали 34-летнего жителя Истры, подозреваемого в изнасиловании двух девочек.
По информации следствия, злоумышленник познакомился с детьми семи и девяти лет на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении.
"Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности. Полицейские задержали его на месте преступления. Сейчас с ним работают следователи", – сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.
"Специальный репортаж": "казнить нельзя цитировать"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: