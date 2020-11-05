Найденный в хижине в подмосковном лесу мальчик пойдет в первый класс

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором мужчина посещает мальчика, которого перевели из больницы в детский дом. Ребенок рассказывает, что уже освоился в детдоме и со всеми познакомился.
В конце октября в подмосковном лесу обнаружили живущих в ненадлежащих условиях сына с предполагаемым отцом. Ситуация осложняется тем, у мальчика и у мужчины нет документов, которые подтверждают их родство: мать ребенка не оформила свидетельство о рождении мальчика, о чем отец не знал. К тому же родители не были в официальном браке, мужчине нужно доказать свое отцовство, чтобы оформить опеку над ребенком. Но и сам он без документов, поскольку потерял рюкзак на поминках жены.
Мужчина также сообщил, что сдал тест ДНК, и пока ждет результаты, а мальчик в пятницу, 6 ноября, пойдет в первый класс, уроки будут проходить в детдоме.
Убежище в лесу, где обнаружили ребенка, представляло собой сооружение из досок и пластика, покрытых кусками ткани, одеялами и коврами. Общаться со сверстниками мальчик ходил в ближайший микрорайон. Его с предполагаемым отцом доставили в полицию для выяснения обстоятельств.
Позднее мальчика отправили в детдом, а потом перевели в детский дом. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила его и сказала, что он здоров и имеет хорошие анализы.
По факту произошедшего возбуждено дело.
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