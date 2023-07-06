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15:59

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УФАС Приамурья сочло неэтичной рекламу тестов на отцовство с изображением азиатских детей

Фото: УФАС по Амурской области

Амурское управление Федеральной антимонопольной службы признало рекламу тестов на отцовство с изображением азиатских и афроамериканских детей в Благовещенске неэтичной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в Благовещенске одна из медицинских лабораторий разместила рекламу тестов на отцовство с изображением азиатских, афроамериканских детей и двух родителей славянской внешности, указывающих на них пальцами.

"Амурское УФАС России признало неэтичной рекламу генетических тестов на отцовство. Антимонопольное управление установило нарушение части 6 статьи 5, пункта 1 статьи 6 закона "О рекламе", – говорится в сообщении ведомства.

В УФАС пояснили, что подобная реклама создает впечатление ссоры мужчины и женщины из-за национальности ребенка и дискредитирует женщину, которой не доверяет мужчина. Кроме того, уверены в ведомстве, такая реклама может вызвать у детей комплексы, связанные с особенностями их внешности.

После возбуждения дела лаборатория демонтировала баннеры. Материалы дела передали в административное производство.

Ранее в России предложили проверить организации, дающие рекламу о получении гражданства иностранцам, поскольку некоторые фирмы, занимаясь подобным, могут находиться на грани нарушения российского законодательства. Эксперты считают, что можно ограничить распространение рекламы на стендах около посольств иностранных государств.

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