Организатор томского фестиваля объяснила портреты Байдена и Зеленского в тире

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Портреты украинского лидера Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга были использованы на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания текущей ситуации. Об этом заявила организатор мероприятия Ольга Ожегова, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в региональной администрации, второй военно-патриотический фестиваль "Мирный воин" прошел в Томске на минувших выходных в Томском коммунально-строительном техникуме. После мероприятия в соцсетях появились кадры, как в тире подростки стреляли по портретам Зеленского и Байдена.

Ожегова объяснила, что тир организовал местный патриотический клуб, представители которого "пытаются донести до населения, что происходит".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил в своем телеграм-канале над западной поддержкой Украины. Политик опубликовал картинку, которую создала нейросеть. На ней изображены канцлер ФРГ Олаф Шольц, американский лидер Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон. Под картинкой написано: "Все наши мысли с тобой, Украина".