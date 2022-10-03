Спасатели нашли пропавшую в Сочи группу туристов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пропавшая в Сочи группа туристов, включая троих детей, нашлась, сообщает РИА Новости. По информации экстренных служб, все живы.

"Туристы найдены, с ними все хорошо", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек в Сочи. Вернуться туристы должны были 2 октября, однако до сих пор не вышли на связь.

Поскольку ночью был сильный дождь и связаться с руководителем группы не удалось, в указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО.

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