Зимние пляжи в Сочи начнут работать уже в октябре

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Со следующей недели в Сочи начнут работать порядка 25 зимних пляжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

"На следующей неделе в Сочи открываются 25 зимних пляжей", – говорится в сообщении.

С этого года в Сочи впервые начнут работать зимние пляжи с мягкими креслами, фотозонами и местами для тренировок.

По словам Копайгородского, основные объекты размещения сейчас продолжают свою деятельность, а номера в официальных отелях курорта забронированы туристами уже на три месяца вперед.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о завершении бархатного сезона на курортах России.

По словам синоптика, море в Краснодарском крае и Крыму остыло до 16–21 градуса тепла. Он отметил, что на юг европейской части страны начали поступать холодные воздушные массы.