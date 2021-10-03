Зимние пляжи в Сочи начнут работать уже в октябре

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Со следующей недели в Сочи начнут работать порядка 25 зимних пляжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.
"На следующей неделе в Сочи открываются 25 зимних пляжей", – говорится в сообщении.
С этого года в Сочи впервые начнут работать зимние пляжи с мягкими креслами, фотозонами и местами для тренировок.
По словам Копайгородского, основные объекты размещения сейчас продолжают свою деятельность, а номера в официальных отелях курорта забронированы туристами уже на три месяца вперед.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о завершении бархатного сезона на курортах России.
По словам синоптика, море в Краснодарском крае и Крыму остыло до 16–21 градуса тепла. Он отметил, что на юг европейской части страны начали поступать холодные воздушные массы.
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