Сильный ветер повредил крышу университета в Екатеринбурге

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Сильный порыв ветра повредил кровлю одного из корпусов Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

"Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на проспекте Ленина, доме 51. Направлена ремонтная бригада, управление безопасности оцепит территорию вокруг здания", – отметили в вузе.

По данным МЧС, в Свердловской области ожидаются дожди, ливни с порывами ветра до 25 метров в секунду. Жителям региона рекомендовали воздержаться от отдыха на природе, а также избегать нахождения у стен домов, поскольку возможно падение шифера и других предметов с крыш и балконов.

Ранее в Башкирии порывистый ветер сорвал крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и школ. Механические повреждения получили несколько автомобилей.

В поселке Чекмагуш были повреждены крыши 12 многоквартирных жилых домов, зданий двух школ на площади и 3 зданий торгового назначения. В муниципалитете была создана комиссия по оценке ущерба, а специалисты оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам. Пострадавших обнаружено не было.

