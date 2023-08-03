Закон о запрете склонения женщин к абортам приняли в Мордовии

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Закон об установке запрета склонения женщин к абортам приняли в Мордовии. Глава республики Артем Здунов рассказал о решении депутатов Госсобрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности", – говорится в его публикации.

Здунов отметил, что идею о введении запрета одобрили как общественные, так и религиозные организации. Он уточнил, что продвигать инициативу стала глава фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина. Работа над введением запрета в регионе велась совместно с "Единой Россией" и Государственной думой.

Кроме того, лидер республики обратил внимание, что в Мордовии в последнее время реже фиксируются случаи искусственного прерывания беременности. По его словам, пять частных клиник самостоятельно решили отказаться от проведения абортов.

Ранее в Госдуме РФ предложили давать желающей сделать аборт женщине две недели спокойствия на обдумывание решения. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил уверенность в необходимости ввести уголовное наказание за склонение к абортам.

Кроме того, необходим жесткий контроль за фармакологией в данной области, так как в легком доступе находятся препараты, убивающие ребенка и калечащие организм матери, резюмировал Хамзаев.



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