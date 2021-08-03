Сахалинский хлебокомбинат прокомментировал видео со взорвавшимся батоном

Фото: телеграм-канал Подъем

Взрывчатое вещество не могло попасть в хлеб ни во время его производства, ни при транспортировке, сообщил директор Долинского хлебокомбината Сергей Ежелев. Так он прокомментировал появившееся в Сети видео, в котором женщина рассказала о "взрыве" батона, который она резала ножом.

Ежелев заявил, что попросил, чтобы им привезли этот хлеб, поскольку важно было убедиться, действительно ли было какое-то взрывчатое вещество.

"Это место должно быть разорвано, и в хлебе должны быть включения взрывчатых веществ", – сказал он, добавив, что продукт им так никто и не принес.

Он подчеркнул, что изделие выпекается при температуре 200–220 градусов: если бы в нем было взрывчатое вещество, то детонация произошла бы еще в печи. Ежелев добавил, что попасть что-то в продукт при транспортировке не могло, поскольку каждый батон находится в индивидуальной упаковке.

"Во-первых, там какой-то провод лежит. Скорее всего, либо она на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества. По-другому мы не можем это объяснить", – цитирует его РИА Новости.

Ранее женщина в видео подчеркнула, что инструмент "расплавился", а изделие из теста пахло порохом. По ее словам, раздался грохот, который она сравнила с "брошенной в костер бомбочкой". Автор ролика показала горбушку с небольшим черным следом.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление хлебобулочных изделий не приводит к ожирению. К проблемам с весом приводит не хлеб, а несбалансированное питание.

Употребление хлеба благотворно влияет на профилактику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине.