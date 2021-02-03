Учительницу математики жестоко убили в Воронеже

Фото: телеграм канал LIFE SHOT

Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Информация об убийстве появилась в местных СМИ. По их данным, на педагога напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". В момент происшествия женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.

Позже информацию подтвердила полиция. По предварительным данным, 2 февраля около 19:30 возле одного из кафе на Московском проспекте неизвестный напал на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных ран женщина скончалась на месте.

По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело. Устанавливается лицо, причастное к преступлению.

Как стало известно, жертвой оказалась преподаватель СОШ №1 Наталья Тушинская. В этой школе она проработала 10 лет.

2 февраля в Брянской области задержали 28-летнего мужчину, который более недели прятал тело своего погибшего брата. Трагедия произошла ночью 19 января в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района – задержанный не менее двух раз ударил собеседника металлической кувалдой, отчего тот скончался.

