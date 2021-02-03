Учительницу математики жестоко убили в Воронеже

12:22
Фото: телеграм канал LIFE SHOT
Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Информация об убийстве появилась в местных СМИ. По их данным, на педагога напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". В момент происшествия женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.
Позже информацию подтвердила полиция. По предварительным данным, 2 февраля около 19:30 возле одного из кафе на Московском проспекте неизвестный напал на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных ран женщина скончалась на месте.
По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело. Устанавливается лицо, причастное к преступлению.
Как стало известно, жертвой оказалась преподаватель СОШ №1 Наталья Тушинская. В этой школе она проработала 10 лет.
2 февраля в Брянской области задержали 28-летнего мужчину, который более недели прятал тело своего погибшего брата. Трагедия произошла ночью 19 января в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района – задержанный не менее двух раз ударил собеседника металлической кувалдой, отчего тот скончался.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: