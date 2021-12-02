Власти Петербурга заявили о выходе на плато по госпитализации пациентов с COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Уточняется, что каждый день в стационары, где развернуто 7 949 коек, доставляют в среднем 350–400 зараженных коронавирусом. На данный момент в городе свободны более двух тысяч ковидных коек.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная, но контролируемая, осеннюю волну COVID-19 удается удерживать. Он отметил, что необходимо увеличивать темпы вакцинации.
До этого власти региона решили перенести введение QR-кодов в ресторанах и торговых центрах на 27 декабря. Данная мера также затронет и гостиницы.
В Петербурге в Новый год никаких мероприятий на Дворцовой площади не будет
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