Власти Петербурга заявили о выходе на плато по госпитализации пациентов с COVID-19

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Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Уточняется, что каждый день в стационары, где развернуто 7 949 коек, доставляют в среднем 350–400 зараженных коронавирусом. На данный момент в городе свободны более двух тысяч ковидных коек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная, но контролируемая, осеннюю волну COVID-19 удается удерживать. Он отметил, что необходимо увеличивать темпы вакцинации.

До этого власти региона решили перенести введение QR-кодов в ресторанах и торговых центрах на 27 декабря. Данная мера также затронет и гостиницы.

