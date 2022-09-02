В Чите уволили директора детского сада, где выдали грамоты с гербом Украины

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Руководитель и педагог читинского детского сада, воспитанники которого получили грамоты с гербом Украины, уволены. Решение об увольнении приняли в городском комитете образования.

Перед этим ведомство провело проверку, по результатам которой подтвердился факт халатности педагога и руководителя.

"По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства образования Забайкальского края.

Ранее в СМИ появилась информация, что в дошкольном учреждении № 30 в Чите дети получили грамоты с гербом Украины. После власти обещали проверить эту информацию.

