Проверку начали в детском саду Читы, где выдали грамоты с гербом Украины

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Комитет образования Читы начал проверку после выдачи грамот с гербом Украины детям в дошкольном учреждении № 30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства образования Забайкальского края.

Информация о выдаче грамот появилась накануне в СМИ.

"Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после", – уточнили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что воспитатели детского сада в Екатеринбурге проигнорировали перелом ребенка, который он получил во время нахождения в дошкольном учреждении. О случившемся мать мальчика узнала только вечером. По ее словам, мальчик получил двойной перелом со смещением. По факту произошедшего начал проверку департамент образования.

Ранее в СМИ сообщали, что продавец мороженого напала на ребенка с аутизмом в Нижнем Новгороде. Продавец схватила ребенка за шею и начала кричать, что он "ненормальный", сообщило издание. По ее словам, ребенок распугал окружающих его детей.