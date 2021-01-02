Воробьев поручил расчистить дороги Подмосковья после снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил коммунальным службам оперативно расчистить дороги после ночного снегопада. Об этом губернатор написал в своем Instagram.

"Ночью в Московской области прошел сильный снегопад. Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности – расчистить дороги нужно как можно скорее", – написал Воробьев.

Кроме того, губернатор Московской области призвал граждан по возможности использовать общественный транспорт вместо личного и быть осторожными на улице.

Ранее Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за гололеда до 2 января.