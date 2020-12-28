В Подмосковье рассказали о графике проведения вакцинации в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежедневная вакцинация от коронавируса в Московской области продолжится 7 января, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"С 7 числа, несмотря на праздники, будем продолжать вакцинацию", – передает слова Воробьева РИА Новости.

В подмосковном правительстве уточнили агентству, что вакцинация не будет производиться только два дня – 1 и 7 января.

Ранее в Подмосковье открыли 92 пункта вакцинации. Кроме того, с 14 декабря открыта электронная запись на вакцинацию.