Мэр Чунского района назвал нормальным опрос о его работе без негативных вариантов

Фото: телеграм-канал "Николай Хрычов"

Мэр Чунского района в Иркутской области Николай Хрычов заявил, что считает нормальным опрос о его работе, где не было негативных вариантов ответа. Об этом пишет "Подъем".

Голосование проходит в социальных сетях администрации района, однако жителям на вопрос "А как вы оцениваете работу мэра?" предложили три варианта: "супер", "отлично" и "хорошо".

"Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов. Вот так повелось, так бывает, что население полностью поддерживает администрацию, руководителей, которых выбрало управлять хозяйственными процессами на территории района", – заявил Хрычов.

По его словам, районными властями был проделан огромный объем работ, поэтому на данной территории у них нет никакой оппозиции. В частности, все три партии поддержали его на предыдущих выборах мэра, а других кандидатов на данный пост якобы не было.

Однако он не смог точно объяснить причину закрытия возможности прокомментировать публикацию. По его мнению, это могло произойти из-за "не очень хороших" комментариев.



До этого стало известно, что правоохранители в Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По данным СК, подозреваемая с 2019 по 2021 год начисляла завышенные премии своим подчиненным, а потом заставляла их отдавать ей часть денег.