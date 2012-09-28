Нелегальные мигранты трудились на подмосковном комбинате

На территории одного из подмосковных деревообрабатывающих комбинатов обнаружили нелегальных мигрантов. Гастарбайтеры проживали в рабочих цехах в антисанитарных условиях.

Проверка производилась по поручению Воскресенской городской прокуратуры. На территории комбината, которую арендовало ООО "В-пласт" незаконно проживали и трудились 58 граждан Таджикистана, Узбекистана и Молдовы.

Только у 11 мигрантов имелись при себе паспорта. Один из гастарбайтеров оказался 15-летним подростком, сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

В отношении нелегальных мигрантов составлены протоколы об административном правонарушении. Скорее всего, нарушители границы будут депортированы на родину.

Также могут привлечь к ответственности и работодателя. Но здесь речь идет уже об уголовном преступлении.

Отметим, что вчера в ходе рейда по обнаружению нелегальных мигрантов в подмосковном Щелково были обнаружены 163 гастарбайтера без документов.

Рейды стали проводиться подмосковной полицией после пожара на подпольной фабрике в Егорьевске, в результате которого погибли 14 граждан Вьетнама.