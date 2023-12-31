В Севастополе объявлена воздушная тревога – губернатор

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Михаила Развожаева.

"Внимание всем! Воздушная тревога", – написал губернатор.

Губернатор Севастополя также предупредил, что в районах Южной и Камышовой бухт используются табельные средства аэрозольной маскировки. Жители города могут видеть дым и чувствовать неприятный запах, однако это абсолютно безопасно.

Развожаев призвал доверять информации только из официальных источников.

В телеграм-канале инфоцентра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщается, что проезд к переправе закрыт.

В воскресенье, 31 декабря, сирена ракетной опасности прозвучала в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города спуститься в укрытие.

30 декабря, был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму в Черном море.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении двух украинских беспилотников в ночь на 28 декабря над территорией Крыма.