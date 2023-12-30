Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен в Черном море – МО РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Черноморского флота

В субботу утром, 30 декабря, был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, в субботу около 10:00 по московскому времени, в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины.

Отмечается, что цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении двух украинских беспилотников в ночь на 28 декабря над территорией Крыма.

До этого в Белгородской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России сбили беспилотник. Инцидент произошел в селе Двулучном Валуйского городского округа. Обошлось без повреждений и пострадавших.