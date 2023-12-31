Более 200 представителей вооруженных формирований Украины приговорены в РФ – Лавров

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Российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей вооруженных формирований Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований", – сообщил он.

По словам Лаврова, по линии СК РФ ведется расследование по целому ряду статей Уголовного кодекса, возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц. Он отметил, что среди них не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины.

Министр подчеркнул, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют и документируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь при этом периодом проведения спецоперации, так как страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова.

До этого в базу розыска МВД попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.