На месте взрыва в Магнитогорске обнаружены тела еще трех погибших

На месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела еще трех погибших. Об этом со ссылкой на главу МЧС Евгения Зиничева сообщает ТАСС.
По словам министра, спасатели видят тела, но не могут их достать из-за риска обрушения конструкций. На разбор завалов уйдет около двух суток. Сейчас в Магнитогорске 22 градуса мороза. Ночью ожидается новое понижение температуры.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек. Таким образом, число жертв достигло семи человек. На экстренном совещании Зиничев докладывал Путину, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.
Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.
Власти Челябинской области пообещали переселить жителей разрушенных квартир. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших. Их документы восстановят в ускоренном порядке.
Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила надежду на то, что оставшихся под завалами дома людей удастся спасти, но отметила, что "шансы уменьшаются со временем", хотя "бывают разные истории, удивительные".
Первые четыре этажа здания подключили к электричеству. Жильцы дома смогут забрать из своих квартир документы и теплые вещи днем 1 января.
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где провел совещание и встретился с пострадавшими при ЧП. Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в доме.
Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.
Спасатели нашли тела еще трех погибших в Магнитогорске
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