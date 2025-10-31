31 октября, 20:36Происшествия
Одноэтажные здания загорелись в ТиНАО
Как уточнило ведомство, информации о пострадавших не поступало. На месте пожара задействованы 41 сотрудник и 10 единиц техники.
Ранее возгорание произошло в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкине. Предварительной причиной были названы ремонтно-сварочные работы.
Огонь удалось потушить на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Для этого привлекли по меньшей мере 69 пожарных и 24 единицы техники.
