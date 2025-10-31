Форма поиска по сайту

Новости

31 октября, 20:36

Происшествия

Одноэтажные здания загорелись в ТиНАО

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел в группе одноэтажных выселенных зданий в деревне Пыхтино в ТиНАО. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщило столичное управление МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, информации о пострадавших не поступало. На месте пожара задействованы 41 сотрудник и 10 единиц техники.

Ранее возгорание произошло в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкине. Предварительной причиной были названы ремонтно-сварочные работы.

Огонь удалось потушить на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Для этого привлекли по меньшей мере 69 пожарных и 24 единицы техники.

Спасатели локализовали пожар в автосервисе в Бирюлеве

