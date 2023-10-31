ПВО РФ сбила беспилотник над территорией Брянской области

Фото: телеграм-канал "Мнобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла еще одну попытку атаки на российские объекты, сбив беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 16:00 по московскому времени. Как сообщили в ведомстве, аппарат был запущен в направлении РФ украинской стороной.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", – говорится в заявлении.

Ранее два беспилотника были сбиты при попытке пересечь Брянскую область. ПВО ликвидировала воздушные цели в 11:30 и в 13:00 по московскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.



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