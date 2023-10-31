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31 октября, 14:28

Происшествия

Подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе задержали на 30 суток – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подозреваемых в убийстве девяти человек в городе Волновахе на юге ДНР задержали на 30 суток. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

По его словам, срок задержания был увеличен по причине действующего в ДНР военного положения.

28 октября в Волновахе обнаружили тела девяти человек, в том числе двоих детей. Трупы нашли в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

После полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. По данным СК, мотивом преступления стал бытовой конфликт. В ведомстве уточнили, что подозреваемые доставлены в следственный отдел. С ними проводятся следственные и процессуальные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

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