СК задержал двоих военных по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

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Полиция задержала в ДНР двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

По данным СК, мотивом преступления стал бытовой конфликт. Военнослужащие с Дальнего Востока проходят службу по контракту. Ведомство расследует дело по статье "Убийство".

В ведомстве уточнили, что подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

Днем ранее стало известно, что в Волновахе обнаружили тела девяти человек, в том числе двоих детей. Трупы нашли в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.