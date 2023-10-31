31 октября, 09:58Происшествия
ФСБ задержала россиянина, вступившего в киберподразделение украинских хакеров
Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, организующих атаки на российские информационные ресурсы, сообщает ТАСС.
Следствие полагает, что россиянин совершил государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации.
Спецслужбы установили, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины. Он атаковал информационные ресурсы России с помощью вредоносного программного обеспечения, что привело к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны.
Ранее томского хакера, действия которого курировала Украина, арестовали по обвинению в госизмене. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.
Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.
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