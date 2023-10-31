ФСБ задержала россиянина, вступившего в киберподразделение украинских хакеров

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, организующих атаки на российские информационные ресурсы, сообщает ТАСС.

Следствие полагает, что россиянин совершил государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации.

Спецслужбы установили, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины. Он атаковал информационные ресурсы России с помощью вредоносного программного обеспечения, что привело к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны.

Ранее томского хакера, действия которого курировала Украина, арестовали по обвинению в госизмене. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ