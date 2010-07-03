Директора ФИАН отпустили под подписку о невыезде после обысков в институте

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Директора Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николая Колачевского отпустили под подписку о невыезде после обысков, которые прошли в институте накануне. Об этом ученый сообщил агентству "Интерфакс".

"Вчера отпустили. Подписка о невыезде, за границу мне нельзя. Сегодня вечером в 19:00 мне нужно явиться на допрос в Следственный комитет, по итогам которого будет определен мой процессуальный статус", – сказал Колачевский.

Он указал, что свой процессуальный статус он еще не знает. По словам Колачевского, ему сказали, что он причастен к делу. Ученый также добавил, что накануне обыски прошли не только в здании института, но и у него дома. Тогда в протоколе обыска он проходил подозреваемым в пособничестве контрабанде оптических элементов.

Колачевский свидетельствовал, что 30 октября с обысками в ФИАН пришли сотрудники сразу трех силовых ведомств: ФСБ, МВД и Следственного комитета России. По словам ученого, в операции участвовало около 30 человек – "пара автобусов автоматчиков".

Обыски в здании института имени Лебедева прошли накануне. Президент РАН Александр Сергеев сообщал, что мероприятия в ФИАН были связаны с хозяйственной, а не научной деятельностью института.

Колачевский рассказывал, что "группа людей в масках и с автоматами" задержала его на выходе из подъезда и отвезла в ФИАН. Правоохранители беседовали с ученым на протяжении шести часов. Причину обысков и допросов объяснили "как проблему с фирмами, которые арендуют помещения в институте".