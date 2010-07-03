Прокуратура Сахалина проверит данные о "бойцовском клубе" подростков

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На Сахалине прокуратура начала проверку сообщений в социальных сетях об уличных кулачных боях между подростками.

"Будет дана оценка своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений", – указывается на сайте ведомства.

На сообщество во "ВКонтакте", где молодых людей в возрасте до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил, обратило внимание одно из местных информационных изданий. Журналистам удалось выяснить, что последний бой проходил 29 октября в городском парке. За драками наблюдало не менее 50 человек.

Ранее полиция начала проверку по факту драки школьников в Москве. Одна из учениц пятого класса школы № 97 показала своим родителям видео на мобильном телефоне, где было показано, как школьники дерутся. Мать одного из учеников написала заявление в полицию. В соцсетях сообщалось, что в этой школе старшеклассники якобы организовали подпольный бойцовский клуб, в котором ученики дрались за деньги.

Ответственность за драки школьников большинство россиян возлагает на родителей и воспитание в семье, заявил ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения. По словам социологов, родителей винят 62 процента респондентов.

