СК начал проверку после драки в детском саду Красноярска

Фото: телеграм-канал Криминал

СК начал проверку по факту драки в детском саду Красноярска.

Там дети побили своего сверстника, а воспитатель не предприняла никаких шагов, чтобы разнять дерущихся. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка ведомства.

Видео инцидента появилось в Сети.

Видео: YouTube/Наш мкр.Солнечный

На кадрах видно, как воспитанники детсада в микрорайоне "Солнечный" бьют одного из детей. При этом воспитатель никак не реагирует не происходящее.

В пресс-службе СК по Красноярскому краю подчеркнули, что после проверки примут процессуальное решение.