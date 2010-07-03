Полиция Москвы проверяет информацию о драках за деньги в одной из школ

Фото: телеграм-канал BAZA

Полиция в Москве начала проверку по факту драки школьников в одной из школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"В столичную полицию поступило заявление. Начата проверка", – передает столичный главк.

По информации агентства, ученица пятого класса школы № 97 показала родителям видео на мобильном телефоне с дракой школьников.

После этого мать одного из детей обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в соцсетях появилась информация, что старшеклассники этой же школы якобы создали нелегальный бойцовский клуб, в котором дети дрались за деньги.

Ответственность за драки школьников большинство россиян возлагают на родителей и воспитание в семье, заявил ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения. По словам социологов, родителей винят 62% респондентов.

