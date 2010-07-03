Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

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Пятеро подростков пострадали в результате стрельбы в канадском городе Торонто. Об этом сообщает радиостанция Radio Canada.

Инцидент произошел на северо-западе Торонто. По предварительной информации, трое неизвестных открыли огонь в здании на Клирвью Хайтс. В результате пострадали пять человек возрастом от 16 до 18 лет. Их состояние оценивается как тяжелое.

В настоящий момент ведутся поиски нападавших. В местной полиции предполагают, что нападение было спланировано заранее.

Ранее сообщалось о стрельбе на вечеринке в американском штате Техас. Неизвестный открыл огонь во время встречи выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University).

В результате стрельбы погибли два человека, еще более 20 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы.

