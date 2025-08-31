Возбуждено дело против матери, оставившей младенца в унитазе в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Возбуждено уголовное дело против женщины, которая оставила своего новорожденного сына в унитазе в Москве. Об этом говорится в телеграм-канале столичного главка СК России.

По данным следствия, женщина оставила младенца в унитазе после того, как родила его в квартире жилого дома, расположенного на улице Теплый Стан. Однако проживающая совместно с фигуранткой девушка успела вызвать бригаду скорой помощи, благодаря чему мальчика оперативно доставили в столичную больницу.

"В настоящее время подозреваемая также доставлена в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к ее допросу", – рассказали в СК.

Ранее столичный суд арестовал женщину, которая пыталась продать свою малолетнюю дочь. Следователи полагают, что обвиняемая решила продать ребенка, основываясь на корыстных побуждениях. При этом младенец находился в беспомощном состоянии, а также в материальной и иной зависимости от женщины, подчеркнули представители судов.

Правоохранители заранее выяснили, что 20-летняя женщина решила продать ребенка. Подготовка к сделке велась под наблюдением полицейских, которые задокументировали все переговоры. Когда женщина и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли младенца в оговоренное место и получили за девочку денежные средства, их задержали.