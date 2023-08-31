Поджегшего двух подростков мужчину задержали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину, подозреваемого в том, что он облил бензином и поджег двух подростков, один из которых погиб, в Курганской области, задержали. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

В сообщении уточнили, что 22-летнего жителя Лебяжьевского района задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курганской области.

Добавляется, что в ближайшее время следователь СК РФ предъявит подозреваемому обвинения. Ходатайство о заключении его под стражу готовится в суд.

В свою очередь, мать задержанного заявила, что он "никого не хотел убивать", передает "360". Она подчеркнула, что он не поджигал подростков специально.

Женщина отказалась рассказывать подробности инцидента, но назвала "дурью" информацию, распространяемую о ее сыне.

Об инциденте стало известно ранее 31 августа. Отмечалось, что один из пострадавших получил ожог более 95% тела, его не удалось спасти.

Второй мальчик получил 14% ожогов тела, он находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В июне этого года на детской площадке на юго-западе Москвы мальчик облил сверстника горючей жидкостью и поджег. В результате последний получил ожог третьей степени до 99% тела и термический ожог дыхательных путей. Он скончался.

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