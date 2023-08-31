Труп пенсионерки обнаружили после пожара в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Обгоревший труп пенсионерки нашли на месте пожара в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Пожар произошел в квартире дома, который расположен в Стрельбищенском переулке Пресненского района. На место приехали пожарные, которые потушили возгорание. Тогда они и обнаружили тело женщины 1949 года рождения.

По информации СК, возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователи работают на месте происшествия.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле в Пресненской межрайонной прокуратуре", – заявили в пресс-службе.

Ранее в жилом доме в селе Николаевка Амурской области 23 августа произошел пожар. Из-за возгорания погибли мужчина, его сожительница и их сын.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти семьи. Дело было заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи начали выяснять причины пожара на площади трех вокзалов